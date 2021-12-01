台大公衛學院教授陳秀熙表示，Omicron雖集結Alpha、Beta、Gamma、Delta四大天王的變異點，但新增的變異點仍可藉由非藥物公衛措施（NPI）防範再一次的流行。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

非洲南部11月24日首次通報新型變異株，世界衛生組織（WHO）26日將其命名為Omicron，並列「高關注變異株（VOC）」。昨外電報導指出，荷蘭在國內檢測樣本中發現Omicron，早於南非的通報時間。專家表示，Omicron疫情不一定從南非而起，在疫苗不平等之下，打過疫苗的國家所殘留的抗藥性病毒產生後，容易找到疫苗覆蓋率低的地區擴散，過去印度變異株（Delta）也是如此，呼籲WHO儘速提高非洲的疫苗覆蓋率到至少50％，避免第2波疫情產生。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，南非8月以來流行的變異株以Delta為主，但近1個月則有高達76％都是Omicron，表示局部地區的主流已被取代，傳播力強無庸置疑。由於當地疫苗覆蓋率低，相同的傳播速度是否適用於高覆蓋率國家，還需思索。全球多國在過去2、3個月打開國門，如今在非洲、北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲都已出現Omicron個案，各國雖針對南非採取入境限制，但不代表疫情一定是從南非而起。

陳秀熙解釋，Omicron出現的速度快，通常是打過疫苗的國家抗藥性病毒殘存所致，病毒在世界的某處（如：歐美地區）產生後，再到非洲這種疫苗覆蓋率低的地區擴散。近期外電報導就指出，荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）在當地11月19日、23日採集的檢測樣本中發現Omicron，早於南非的通報時間。南非的通報是值得鼓勵的，WHO應第一時間輸入疫苗，提高非洲的覆蓋率到至少50％，避免第2波疫情產生，也能藉此了解疫苗是否能防治Omicron的流行。

公衛學者任小萱表示，目前有限的證據認為Omicron的傳播力更強更快，且康復者再次感染的風險增加。另因Omicron棘蛋白上69-70位點的缺失（與Alpha病毒相同），因此在目前Delta盛行情況下，透過PCR檢測，就能在定序前偵測出Omicron。由於Omicron在棘蛋白上出現36個變異點，可能使疫苗產生免疫識別逃脫而降低效益，不過口服抗病毒藥物因作用機轉不在棘蛋白，可能仍有效。

因應Omicron風險，多國都已祭出更嚴格的邊境措施。公衛學者范僑芯舉例，英國11月下旬將非洲南部多國列為高風險國，停止直飛航班，並要求這些國家入境者強制隔離10天並採檢，檢出陰性才能進入社區；另以色列全面禁止外國旅客入境，馬來西亞則是禁止國人前往高風險國家，而瑞士、義大利、美國等都已禁止非洲南部6國以上旅客入境。

至於台灣，陳秀熙表示，今天唯一最重要是守住境外，高規格境外管制是全球在學習的目標，現有的入境3採措施強度足夠。面對Omicron，他呼籲大眾不要太憂慮，須用科學精神面對，Omicron雖集結Alpha、Beta、Gamma、Delta四大天王的變異點，但新增的變異點仍可藉由非藥物公衛措施（NPI）防範再一次的流行。

陳秀熙呼籲以三聯體防疫，即疫苗、檢測、NPI相輔相成的作法來控制疫情，因Omicron可能導致突破性感染增加，需要改良版的疫苗，在尚未達到群體免疫時也應加強NPI實施。檢測方面，由於Omicron帶有69／70 deletion，應善用RT-PCR早期偵測。