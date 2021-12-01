近來頻頻傳出有零售業勞工，夜間工作時遭攻擊甚至致死，為了確保夜間工作者身心健康及降低職場暴力風險，勞動部今天公布「職場夜間工作安全衛生指引」，其中有關夜間工作安全衛生重要事項包括「萬一發生消費者暴力攻擊事件，工作者可緊急迴避或採取必要之自衛手段，如因而造成財物之損失，工作者無須承擔賠償義務，且不會遭受不利之待遇」，若雇主未依指引評估恐怕會挨罰。

職場夜間工作安全衛生指引包括針對零售服務業、餐飲業等工作者經常與民眾接觸之類型，應強化下列職場暴力風險管控措施，包括「明確宣示以員工安全為第一優先，並列入合(契)約或相關管理規章，使每位工作者周知」；「調查、蒐集或分析可能的暴力攻擊情境，檢討現有防護設施之有效性，運用現有科技能力、可用資源及結合多元策略或方法，盡可能降低或消除暴力事件之風險。」

該指引也要求「安全設施應以硬體及工程改善為優先，如加裝物理屏障、場所設施配置、監視錄影與警報設備及強化內、外部照明，並減少櫃檯現金存放等」；「加強通報及警民連線，並確保通訊設施之有效運作」。

該指引也指出，「檢討人力配置、緊急處理程序及提供適當之個人防護或警報器具」；「萬一發生消費者暴力攻擊事件，工作者可緊急迴避或採取必要之自衛手段，如因而造成財物之損失，工作者無須承擔賠償義務，且不會遭受不利之待遇」；「對於遭受暴力傷害之工作者，應確保其勞動權益，並視其需求提供必要之醫療照護、法律協助及心理諮商或其他支持性之保護措施」。

該指引要求，「為因應緊急狀況，工作場所宜設置退避空間或安全區域」；「如可能發生暴力或搶劫傷害等潛在高風險之工作場域，應設置必要之警報及監控設備」；「針對臨櫃人員或於第一線接觸民眾之工作者，應強化口語表達及人際溝通、面對暴力攻擊之應對策略，有效落實自我防衛之教育訓練等，並定期評估及提升訓練成效。」