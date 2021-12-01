全球工控儲存與記憶體品牌Apacer宇瞻科技（8271）推出新世代112層BiCS5 3D TLC超低延遲、高耐用性、抗嚴苛環境CH120系列工業用記憶卡，滿足其對於大量數據運算速度及準確性、儲存設備的耐用性、抗惡劣環境等應用高度要求。

隨著5G物聯網快速發展、大數據及人工智慧時代來臨，市場研究調查機構Mordor Intelligence預估，在2021～2026年的預測期內，人臉辨識市場年複合成長率將達21.71％，預計到2026年將達116.2億美元。人臉辨識由於是以攝影機為主要媒介，運用非接觸型技術，能執行行進間辨識、多人同時辨識、區域監控識別等延伸應用，提供更有效率和快速的服務。

有鑑於大量的人臉辨識智慧應用及儲存需求，各式攝影、感測和監控等邊緣運算儲存設備必須不斷的進行即時資料收集、傳輸、分析及回饋資訊，宇瞻CH120系列工業用記憶卡採用最新世代112層BiCS5 3D TLC NAND技術，可有效提升SSD容量以及達到超低延遲傳輸效率，嚴選全工規寬?等級原廠顆粒及元件製造，適用於負40度C～85度C惡劣環境，符合A2等級提供高達每秒4000/2000 IOPS 4K隨機讀寫效能。

CH120系列工業用記憶卡不僅透過Over-provisioning技術更有效地降低寫入放大率延長SSD使用壽命， 同時導入宇瞻SLC liteX技術，提供高達30000次寫入/抹除次數（P/E cycles），優於市面3D TLC 10倍之多，以軟硬韌體優化方式實現最佳的可靠度和耐用性。

宇瞻秉持專注價值提升、共創服務加值品牌精神，持續創新產品和技術，新世代112層BiCS5 3D TLC NAND除推出CH120系列工業用記憶卡外，亦同步將此最新3D NAND堆疊製程導入量產ST250 2.5”及M.2 2280全系列工業用固態硬碟，支援多樣規格及加值應用技術，為5G智慧物聯、邊緣運算等應用，提供大容量、超低延遲、高可靠度、高效耐用的全方位儲存解決方案，迎接AI人臉辨識及全面智慧應用新時代。