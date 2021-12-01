不出國也能體驗歐洲聖誕市集氛圍！礁溪寒沐酒店即日起推出「沐集聖誕」歡樂月，結合市集、表演、餐飲與公益活動。一樓大廳打造10尺高的手工薑餅屋，並於兩側規劃為節慶市集，販售聖誕甜點與熱紅酒，每日下午並安排舞蹈與音樂的主題表演，平安夜當晚邀請到「銅管五重奏」報佳音，歡迎共享快樂時光。

礁溪寒沐酒店館內「MU TABLE」餐廳並自12月1日起祭出多款新鮮螃蟹，平日晚餐及假日午晚餐再加碼推出爐烤澳洲黑毛和牛肩胛與炙燒和牛握壽司吃到飽。另外，今年與「台灣導盲犬協會」合作，邀請賓客一同響應愛心樂捐。

踏入礁溪寒沐酒店迎面而來的是繽紛的純手工夢幻薑餅屋，以及璀璨燈海隧道，紅色屋頂上的融雪糖霜，屋內北歐風格的節慶擺飾，以及結合導盲犬宣導特別打造的迷你薑餅狗屋，彷彿跨越千里來到了聖誕老公公的家，每日下午兩點半至三點半在璀璨燈飾拱門中安排吉他、薩克斯風、拉丁舞、爵士舞與扯鈴等各種演出，房客亦可免費體驗製作獨一無二的聖誕節手作杯套，大手牽小手創造無限歡樂。

迎接耶誕，MU BAR特別推出「香料熱紅酒」，加入切片柑橘、肉桂、八角、丁香與紅酒一同烹煮，酒精揮發後入口是花果香甜以及各色香料的獨特風味，暖心又暖身，甜點則推出經典的聖誕點心「榛果巧克力花圈」，輕盈鬆軟的布里歐麵團，配上榛果巧克力醬，迷人的花圈造型絕對是聖誕節餐桌上的甜點首選，義大利聖誕節必吃的國民甜點「潘納朵尼」，義大利人相信在聖誕節的早晨，全家一起吃這款傳統的麵包將能迎接美好的開始，濃烈奶油香氣與醉人果香，鬆軟可口，以及繽紛酥脆、相當適合當作交換禮物的「薑餅人」、「迷你甜甜圈」、「水果杯子蛋糕」，甜蜜滋味融化冷冽冬日。

MU TABLE 延續季節限定海鮮季活動，餐檯獻上牛蹄蟹、三點蟹、旭蟹等多元蟹類，以及大溪漁港、東北漁港與南方澳漁港等產地直送的海鮮料理，平日晚餐及假日午晚餐加碼推出現點現切的「爐烤澳洲黑毛和牛肩胛」、「炙燒和牛握壽司」與「廣島酥炸大生蠔」，厚切的和牛外層焦香，內層油花誘人，軟嫩口感，脂香四溢。

寒舍集團秉持著「取之於社會，用之於社會」，每年皆與慈善團體合作，傳遞愛與希望，今年再度與「台灣導盲犬協會」攜手合作推廣，礁溪寒沐酒店、台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍艾麗酒店自即日起至12月31日於飯店大廳設立慈善捐款箱，以及禮賓櫃台放置「自由樂捐」的活動，凡樂捐100元以上，即可獲得一個可愛造型的導盲犬磁鐵，鼓勵員工及賓客一同響應，並邀請「台灣導盲犬協會」於12月11日中午12點至下午3點於酒店一樓大廳慈善宣導義賣，近距離與導盲犬互動拍照的同時，為第一線導盲犬訓練師及寄養家庭一同加油打氣。

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