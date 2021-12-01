大陸環球網1日引述外電報導，「拿著錘子的人，看什麼都像釘子」，美國作家馬克吐溫這句話再次應驗。美國又一次拿中國當起發展武器藉口。美新任空軍部長肯德爾當地時間11月30日宣稱，美國和中國正進行「軍備競賽」，以研發最致命的超高音速武器。明明是美軍鐵了心研發高端武器來維護美國霸權，卻硬是把中國扯到這樣的「局」裡面。

路透12月1日報導，新一任美國空軍部長法蘭克·肯德爾在他的五角大廈辦公室接受路透訪問時聲稱，「這是一場軍備競賽，不一定是為了增加數量，而是為了提高品質，」「這是一場持續了很長時間的軍備競賽。中國在這方面一直非常積極。」

肯德爾認為，美軍把資金集中在伊拉克和阿富汗，但在超高音速武器方面卻沒有關注。「這並不是說我們什麼都沒做，而是說我們做得不夠，」

路透借勢也朝美國軍力發展風向上引。報導稱，隨著五角大廈進入新的年度預算周期，肯德爾希望通過淘汰老舊和維護成本高的系統來籌集資金以支持新系統，包括研發超高音速武器。

「我喜歡A-10攻擊機。C-130運輸機是一款很棒的飛機，它能勝任很多工並且非常有效。MQ-9型無人機在反恐等方面非常有效。它們仍然有用……」肯德爾還如數家珍，但他稱，「但是這些都嚇不倒中國。」

福斯新聞說，肯德爾的言論反映出，在美國8月從阿富汗混亂撤軍後，拜登政府官員將更多注意力放在中俄身上。

英國《金融時報》日前有關〈中國試射超高音速導彈〉的報導之後，美國政客紛紛跳出來發聲，宣揚中國「軍事威脅」。中國外交部發言人趙立堅表示，此次試驗是例行的太空船試驗，用於驗證太空船可重複使用技術。

環球網稱，美國主動刺激軍備競賽的戲碼沒少上演，美國防部長奧斯汀日前宣稱，中國開發先進軍事能力和武器系統，只會加劇地區緊張局勢。對此中國外交部發言人汪文斌表示，美方聲稱中國加劇軍備競賽，這純屬倒打一耙、轉移視線。美方應當停止炒作「中國威脅論」，停止拿中國說事。