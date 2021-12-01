插畫界年度盛事《台北插畫藝術節》將於12月10日至12日在松山文創園區登場，隨著國旅市場回溫，看好藝術會展活動衍生的住宿商機，老爺酒店集團旗下南港老爺行旅及2家老爺會館攜手《台北插畫藝術節》推出限定住房專案，入住南港老爺或任一老爺會館，即可獲得《台北插畫藝術節》專屬好禮，雙人入住1899元起，搭配「國旅券」或「熊好券」的千元旅遊金，換算下來每人每晚最低只要450元即可享受老爺式的旅宿體驗，是十分超值的城市旅行選擇。

老爺酒店集團表示，疫情趨穩後，國旅仍是市場主流，為提升國人至台北旅遊的意願，旗下商務型飯店「南港老爺行旅」及「老爺會館」一年多來積極與異業結盟，並包裝限定紀念品或休閒服務加值住房體驗，期以為飯店帶來新客群。

由自由人藝術公寓主辦的《台北插畫藝術節》今年邁入第四屆，此次以「封面故事」為主題，集結海內外逾百位插畫家創作及展出，本土知名插畫家鬍子大叔、Yesterday Should be Happy、桑拿大可等創作者也會一同共襄盛舉，料將吸引上萬名粉絲前來朝聖。看好此檔活動帶來的住宿商機，同時響應支持藝術，南港老爺及老爺會館攜手《台北插畫藝術節》推出限定住房專案。預訂老爺會館台北林森、台北南西「藝遊老爺」住房專案，入住加贈價值1290元的專屬好禮，內含酉鬼啤酒聯名款2瓶、THETA德希達聯名咖啡組1份、活動明信片1組及畫冊1本，每房每晚1899元起，價格實惠又能獲得活動紀念禮，非常推薦有預算考量的粉絲入住。

致力於推廣藝文產業的南港老爺行旅，也針對《台北插畫藝術節》推出住房專案及餐飲優惠活動。「台北插畫藝術節X南港老爺行旅」住房專案2999元起，住房享THETA德希達聯名咖啡組1份及活動明信片1組，入住「風格客房」或「行旅套房」再贈「台北插畫藝術節封面故事畫冊」1本，限量10本送完為止。至Soft Kitchen用餐，消費不限金額可享酉鬼聯名啤酒買一送一優惠，單筆消費滿1500元，再贈《台北插畫藝術節》VIP門票，限量30份送完為止。南港老爺及老爺會館住房專案即日起開放訂房，住宿期間至明年1月20日，詳細資訊可上南港老爺、老爺會館台北南西及台北林森官網查詢。