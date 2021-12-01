被稱為最強變種新冠病毒的B.1.1.529突變株-Omicron現蹤，由於市場擔心其擁有高傳染性，造成了全球股市動盪。美國及歐盟等多國發佈南非航班限制，日本也宣佈自30日起重啟鎖國，市場擔心未來疫情惡化將會打亂全球經濟重啟的進度，全球供應鏈受挫恐將進一步造成通脹。不過目前世衛組織表示，Omicron病毒株的致病程度仍需進一步觀察。

國內唯一完整佈局國際主流疫苗品牌的ETF-國泰基因免疫革命（00898）甫於11月22日上市，其投資組合涵蓋莫德納、BNT、輝瑞、AZ、嬌生、Novavax等國際主流疫苗品牌，上市以來交投熱絡，最高單日成交量達39000張。對於最新變種病毒株，00898持有之相關疫苗公司做出回應，其中BNT表示，和輝瑞能夠在6周內完成新疫苗的設計，並在100天內完成第一批疫苗的生產；莫德納表示有望在2022年初推出針對Omicron的新疫苗；Novavax亦指出已開始研究突變株，將在爾後數周內完成疫苗測試。

國泰基因免疫革命ETF（00898）研究團隊表示，疫苗類股因為最新疫情變化而重獲市場關注，但ETF主要係透過投資一籃子與醫療主題高度關連之股票，降低單一個股風險，也因此其報酬並非僅連動疫苗類股的漲跌，而是反映整體持股的表現。00898主要鎖定「疫苗、基因、再生醫療」三大疫後醫療革命方向，疫苗方面除了新冠肺炎的應用外，也著眼於mRNA平台在其他疾病預防上的長期發展；而隨著人口老化、癌症發生率增加，未來基因療法、再生醫學等需求也會越來越高。昨（30）日00898進行掛牌後首次成分股調整，新增I-MAB、Ocugen，刪除CareDx、Rubius，其中新增的兩檔個股，即屬於基因技術與再生醫療領域。

國泰基因免疫革命ETF（00898）基金經理人游日傑指出，本次指數新增的I-MAB即為一家聚焦腫瘤免疫學的企業，其旗下亦有阿茲海默症新藥獲美國FDA核准進入臨床試驗；而Ocugen則是以基因療法來治療失明的公司，且旗下亦研發適用於18歲以下兒童的COVID-19疫苗-COVAXIN，並已向美國FDA提交緊急使用授權請求。

過往提到再生醫療，主要想到幹細胞技術讓皮膚及關節再生，但其實像是免疫細胞的再生用於治癒癌症，亦屬於再生醫療的一環。其中「CAR-T免疫細胞療法」，近年受到全球高度關注，知名的案例為成功治癒了罹患急性淋巴白血病、原來生命只剩數星期的美國少女-艾蜜麗。近年全球各國積極投入再生醫療的細胞治療領域，預估至2027年全球再生醫療市場規模將攀升至502億美元，較去年成長逾3倍。相關領域個股如美國幹細胞公司Fate Therapeutics、擁有兩張「CAR-T療法」藥證的美國藥廠吉利德（Gilead），這些前緣醫學公司股價皆較貴，建議投資人可透過ETF來參與，是較輕鬆且低進入門檻的選擇。