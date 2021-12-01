上海虹橋、浦東兩大機場上市步伐再進一步。上海國際機場公司11月30日發布《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，擬以每股44.09元（人民幣，下同）價格，通過發行股份方式向上海機場集團購買虹橋公司100％股權、物流公司100％股權和浦東第四跑道，總交易作價191.32億元。

交易完成後，虹橋公司與物流公司將成為上市公司全資子公司，浦東第四跑道將成為上市公司持有的資產。

此外，據每日經濟新聞報導，上海機場也擬向機場集團定增募集配套資金，預計不超過50億元，擬用於四型機場建設專案、智慧貨站項目、智慧物流園區綜合提升專案及補充上市公司和標的公司流動資金。

從具體標的來看，其中虹橋機場100％股權交易作價為145.16億元。交易完成後，上市公司將持有與虹橋機場營運相關的經營性資產、負債及業務人員，包括虹橋機場區域範圍內商業租賃、廣告業務及相關的經營權業務、廣告公司49％的股權、地服公司10％的股權。

上海機場表示，重組將有利於公司在浦東、虹橋兩個機場優化航線航班的統一資源配置，更好輻射長三角等區域經濟帶，並增強上海國際航空樞紐的整體競爭力；提升上海作為國際物流節點的能級和國際競爭力；提高資源配置效率。