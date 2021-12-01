民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴並拘禁，林秉樞就讀的政治大學今表示，針對林秉樞施暴事件，將會按照校內程序，先由系所提交獎懲委員會後依照相關辦法審議，最重將會被退學。

43歲的林秉樞現就讀政治大學政治所博士班，遭高嘉瑜指控兩人交往期間，林曾痛打她一整夜，並限制人身自由，高嘉瑜昨對林秉樞提出傷害與妨害秘密等告訴，今上午也召開記者會說明林施暴過程，並公開她被打後的傷勢照。

對於林秉樞施暴事件，政大今回應說，學校嚴正譴責暴力行為，經查該生就讀本校政治系博士班，針對施暴行為，按校內規定，由系所提獎懲委員會依相關辦法審議，如經委員會通過，則依據校規可有記大過至退學不等之處分。按照政大校規第十二條規定，如果觸犯國家最輕本刑3年以上，且經法院有罪判刑確定或事實足以認定者，依校規最重懲處可退學。

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