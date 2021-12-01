立法委員邱志偉服務處陳姓主任向台電興達發電廠索取5台電腦供服務處使用，未料，興達電廠燃料組溫姓經理為了籌措經費，請托廠商以15萬元購買電腦，再協助虛報不實工項，替廠商沖銷待購費用，高雄地院法官依利用職務機會詐取財物罪，處溫男緩刑5年。

判決指出，2018年底邱志偉服務處陳姓主任向興達電廠索討5台電腦供服務處辦公使用，但興達電廠並無相關經費得以支應購買電腦，因此供應組邱姓經理託温男協助尋找相關經費。

由於興達電廠在同年8月開標的「輸儲煤推煤標案」，由張簡姓負責人（另行審結）開設的工程行以3347萬4000元得標，溫男為了籌購買電腦的費用，便與張簡商討，由張簡先幫忙墊錢購買電腦，等電廠有經費後再將墊款還給張簡，為避免日後勞務採購工程履約遭刁難，張簡答應以15萬價格幫忙溫男購買5台電腦。

5台電腦送到邱志偉服務處後，台電遲遲未將15萬元墊款還給張簡，且張簡在「輸儲煤推煤標案」的履約期間獲利甚少，為了平衡公司支出成本，於去年初，開口向温男追討代購電腦的15萬元款項，而温男也無相關經費來源得以支應，便將歪腦筋動往標案。

溫男及張簡謀議在「輸儲煤推煤標案」單價較高的「落料導管清通與安裝」工項中，多虛報施作21公尺（每公尺單價7296元，合計共15萬3216元），以作為清償張簡代購電腦的對價，而工程行駐廠戴姓女會計也配合記載並虛報不實工單，並交付給溫的下屬薛姓專員審核。

薛男審核時發現工單有虛報情形，雖向戴女提出質疑，並向溫男呈報，但溫卻指示他直接蓋章後逐級陳核，礙於長官指示，薛男把單據呈報後，張簡順利拿回代購電腦的15萬餘元，檢廉獲報後展開追查，而溫男等人遭逮後坦承犯行，溫還提早從台電退休。

高雄地院法官考量溫男應非替自己A錢，且犯後態度良好，雖涉犯貪汙重罪，但只輕判他緩刑5年，並須向公庫支付10萬元，且接受法治教育課程3場次；薛、戴2人則涉犯偽造文書罪，各判緩刑3年、2年，須向公庫支付5萬及3萬元，可上訴。