影壇動作巨星洪金寶跨足演員、動作指導、導演、電影出品人，2017年因膝蓋有問題，常以輪椅代步，身型也消瘦，昨（30日）他出席電影開鏡儀式，拄著拐杖現身，透露與古天樂有段精彩的打戲；當被問到好友譚詠麟的桃色風波，他一句話暗示自己站在對方那邊。

根據港媒《東網》報導，洪金寶和古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙與黃德斌等明星，一起參與新電影《九龍城寨．圍城》的開鏡儀式，下個月將滿70歲的洪金寶已白髮蒼蒼，只見他頭戴一頂帽子，穿著藍色格紋休閒襯衫，拄著拐杖緩緩出席，身形明顯消風不少，不過精神看起來很不錯，兩眼依舊炯炯有神。他坦言跟古天樂拍打戲有些吃力，開玩笑說都是為了錢，後來才表示現在很少有以香港為背景的港片，且演員陣容很多都是他的好友，因此答應演出。

洪金寶（右）和古天樂一起現身電影《九龍城寨．圍城》的開鏡儀式。（圖／翻攝東網）

由於譚詠麟日前被控睡了23歲女粉絲，一張脫褲背影照傳得沸沸揚揚，與他交情不錯的洪金寶自然逃不過話題，被問到有沒有跟對方聯絡？洪金寶收起幽默，表示現在很少跟譚詠麟聯繫，有聽聞他的桃色糾紛，不過認為「網路上好多東西不能信」接著提到「好多人說我是1949年出生，還有用另外一個女人的照片說是我前妻，更有人說我會老，難道說我老的那個人不會老嗎？」以自身經歷證明網路內容不能盡信，暗中挺譚詠麟。

譚詠麟捲入桃色風波後，所屬經紀公司強力否認事實，他本人也在昨日更新微博動態，寫下：「《時光音樂會》是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶給我們好多不一樣的回憶」，並附上在後台幫粉絲簽名的照片，隻字不提任何跟女粉有關的字眼。