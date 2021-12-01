台中市第二選區立委補選競爭激烈，民進黨參選人林靜儀，1日前往大肚區自強早市拜票，針對顏寬恒提出辯論四大公投是不分區做的事情表示，國會議員對國家政策要有論述能力，而對於顏寬恒指當選後會伸張土地正義，林靜儀指「他說什麼？他到底懂不懂土地正義的意思。」

林靜儀表示，非常同意對手提出用選民聽得懂的語言辯論，用「台語」、用「華語」，都好，趕快來辦辯論會，把四大公投案講清楚，讓選民來了解，我們到了國會之後，會採取什麼立場？什麼能源政策？及什麼國際經貿政策？

針對顏寬恒指出，辯論四大公投是不分區做的事情，應該就選區內地方事務進行辯論，林靜儀指出，國會議員對國家政策要有論述能力，也要能很清楚的解釋對公投案的4個立場，且公投三接遷移工程會影響到能源政策、能源政策對我們的選區沒有影響嗎？對我們選區燃煤或者是燃氣議題，會沒有影響嗎？即使是核四公投，核四的安全、跟核四要那麼久才能發電，對我們選區的發電能源沒有影響嗎？

林靜儀指出，國會議員對於國家政策，本來就要有立場，我在不分區立委的時候，對於前瞻基礎建設的地方建設，一樣也有涉獵，「當時我的對手顏寬恒那時候也在立法院，他好像也沒有針對前瞻基礎建設提出什麼樣好的政策，反而在那邊丟水球。」

對於顏寬恒有主動提及公保地的事情，還說當選後會伸張土地正義，林靜儀大笑指出，「他說什麼？他到底懂不懂土地正義的意思。」應該先把公保地那邊佔用、還有所謂臨時建物使用的地上權，這件事情先處理完，不要在那邊喊口號，不要喊自己都不懂的口號。

至於有人勸進前台中市長林佳龍，參選台北市長的看法，林靜儀表示，對於2022年的地方政府的選舉，黨中央還有從政黨員，應該都會有所評估，但相信現在最重要的應該是12月18日的公投議題。