香港歌壇天后梅艷芳自傳式電影《梅艷芳》正在兩岸熱映中，高潮迭起的一生勾人回憶，對於已逝的梅艷芳，除了想念更多了心疼，也因為自傳電影的上映，讓跟梅艷芳有關的往事又被挖出成為討論話題，除了感情沒有著落外，梅艷芳抱憾而亡，那就是胞姊梅愛芳臨終託付給她2個兒子，但她卻失去了孩子們的音訊，直到過世都沒能找到，如今事隔17年，失聯的外甥終於找到了。

據《東網》報導，梅艷芳的親姊姊梅愛芳也是歌手，兩姊妺感情深厚，不僅身形、聲線相似，甚至得的都是同一種癌症，也因此懷疑姊妹倆罹癌是家族遺傳，1990年梅愛芳確診罹患子宮頸癌，奮力與病魔搏鬥10年後，梅愛芳仍是因癌症去世，終年40歲，而梅艷芳答應了姊姊的臨終委託，要照顧她身後那兩個還小的兒子，當時老大潘文皓年僅7歲，小兒子潘進皓才5歲。

不料梅愛芳離世後，姊夫潘立德帶著亡妻的骨灰及2個兒子，離開香港這個傷心地，沒給梅艷芳留下聯絡方式，就這樣失聯，梅艷芳苦尋很久都沒能找到姊夫一家人，她受訪時曾提到此事，說自己向天上的姊姊傾吐自己找了好久，但仍是跟兩個孩子失聯，「他們有沒有來拜妳？」，後來梅艷芳也確診罹患子宮頸癌，沒料到會抱著這個遺憾直到離世，一樣是40歲，而她死前都沒能見2個外甥一面。

如今電影《梅艷芳》在各地上映，梅艷芳這個終生的遺憾，在17年後出現轉機，有網友發現了潘文皓的臉書，po出去看阿姨這部自傳電影，如今他已經28歲，在戲院海報前比讚合影，說自己看了兩次，「我已經數不清我流了多少眼淚，我看完之後情緒也不能輕易地平復下來」，電影中的梅愛芳角色有句台詞：「我不知道能不能看著他們長大」，潘文皓感性回應：「媽媽，雖然你不能看著我和弟弟長大，但是我知道你一直在天上守護著我們」。

他也感佩阿姨將一生奉獻給舞台及歌迷們，希望梅艷芳無論在哪裡，都能感到滿滿的幸福，「因為到今時今日，仍有好多人愛著你懷念著你」，他承諾會繼承媽媽跟阿姨的精神，對生活永不放棄，「媽咪，姨姨，我永遠以你們為榮」，此事曝光後，潘文皓接受了港媒採訪，表示看完電影後，很希望為母親及阿姨做點什麼，「我知道好好長大是對他們最大的報答」，他的現身，也了結了梅艷芳這一生最大的遺憾。