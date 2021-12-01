網路上被火鍋控封為「台北市最難訂位的和牛火鍋」的「和牛涮」日式鍋物放題」，繼台北忠孝店、台北林森北店後，台北第3家店「羅斯福店」將在12月1日於捷運古亭站開出，同時推出羅斯福店限定「日本A5頂級和牛套餐」吃到飽，歡慶開幕，12／1～12／10祭出「2人同行8折、4人同行7折」，並於FB／IG打卡上傳，或於和牛涮Google商家評論，即可招待海鮮盛合。

王品集團「和牛涮」是台灣第一家主打千元以下「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳，入選「2020年十大熱門餐廳」，穩居「和牛火鍋吃到飽領導品牌」。新開幕的羅斯福店推出限定日本A5和牛放題套餐1880元+10%/人，提供「日本A5頂級和牛霜降」、「日本A5頂級和牛雪花」及「日本A5頂級和牛菲力」吃到飽，帶給饕客三種不同層次的頂級和牛享受；此外，自助吧還有70多種新鮮當季蔬菜、漿餃、主食、甜點、飲料、日式冰品、炙燒和牛壽司、現烤鯛魚燒等食材，都是「和牛涮」的必吃。

和牛涮台北羅斯福店看好周邊商辦，商業機能完善、交通便利優勢，鎖定追求頂級食材的25-35歲商務人士，以日本浮世繪、日式圓窗及和風折扇等道地日式元素，打造沉穩內斂，優雅寧靜不吵雜的用餐氛圍，不用去日本，也像在日本吃和牛鍋物。