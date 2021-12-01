華上生醫（7427）1日宣布，表觀遺傳調控劑新藥---西達本胺（台灣商品名：剋必達R/Kepida），在台灣無償提供國產西達本胺錠劑，進行超過1年8個月的恩慈治療復發或難治外周T細胞淋巴癌（R/R Peripheral T-cell lymphoma，R/R PTCL）結果。

PTCL屬於罕見疾病範疇，依據台灣癌登資料顯示，每年新診斷病例約在300多例，疾病的亞型眾多，具備高度異質性，疾病進展快速，治療的藥物選擇有限。尤其是復發或難治外周T細胞淋巴癌，治療的預後非常嚴峻，當前治療的選擇藥物非常有限，且依據國際大規模研究結果顯示，這類病患的中位數生存期只有5.8個月，急需新的藥物來滿足治療需求。

華上表示，盟友美國藥廠捎來好消息，其在日本註冊樞紐二期臨床試驗，以西達本胺（HBI-8000/Tucidinostat）單藥在日本及南韓執行臨床試驗收納病患，治療復發或難治外周T細胞淋巴癌，數據顯示療效優越（ORR46％；mPFS5.6個月；mOS22.8個月），副作用安全可控，獲得日本PMDA核准取得藥證，造福病患。這也是繼西達本胺在中國獲批治療復發或難治外周T細胞淋巴癌藥證後，在日本取得相同適應症的藥證。

為了幫助台灣復發或難治外周T細胞淋巴癌病患，華上在2020年2月取得TFDA核准恩慈用藥，無償提供病患國產西達本胺錠劑，幫助台灣32位病患，其中22位病患使用單藥西達本胺錠劑治療獲得ORR45.5％；另外10位病患使用西達本胺錠劑聯合化療方案獲得ORR60％，多位病患由於療效顯著，使用已經超過一年多時間，截至今日仍有多位病患持續服藥，副作用安全可控。

華上在台灣已經順利向TFDA提交西達本胺治療復發或難治外周T細胞淋巴癌及HR+/HER-2-晚期乳癌NDA申請，持續審查中。