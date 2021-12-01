網紅鳳梨昨(30日)曬出與女友甜蜜放閃照，坦言有想結婚的念頭，但礙於事業跟經濟不夠穩定而卻步，沒想到竟釣出知名律師李怡貞幽默回應，兩人逗趣互動讓一票網友全都笑翻了。

鳳梨曬出與女友歐菈的甜蜜合照，並寫道：「我最近不知道為什麼，一直有想結婚的念頭」，透露出想成家的想法，不過礙於自己事業跟經濟處於不穩定階段，讓他對婚姻略為卻步，更反問網友：「我是不是應該控制住這股衝動」，沒想到居釣出知名律師李怡貞幽默回應：「去結吧，反正我一直都在，記得，別讓老婆先來找我就是了」，短短一天時間就吸引七千人按讚。

鳳梨隨後回覆李怡貞：「律師姊姊...放心...離婚只需要幾百塊」，兩人逗趣互動吸引一票粉絲留言：「以後如果鳳梨需要證人可以找我，我免費服務」、「叔叔早鳥應該會有優惠」、「結婚是為了離婚做準備，哈哈」、「好像就變成大老婆專用的律師了，小三的錢不賺了嗎」，對於有粉絲回應：「結婚也只是一股衝動罷了」，鳳梨也幽默回覆：「該控制的是下半身的衝動」。

李怡貞回覆鳳梨PO文引起網友熱議。（圖／鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨日前到夜店力挺女友演出，因為有發燒症狀又沒戴口罩，慘遭一票網友砲轟，對此，他也發文為不良示範道歉，接著表示：「我其實傍晚打完針就已經退燒，但我還是應該全程配戴口罩，造成錯誤示範，深感抱歉」。