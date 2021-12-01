吳姓騎士遭失控的計程車撞上，頭部及中樞神經受損，搶救後宣告不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

計程車劉姓運將事發後相當自責，隔天一早被發現陳屍在沙鹿郊外。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中63歲劉姓計程車司機日前載客擦撞欲左轉的小客車，接著失控波及機車騎士吳男及吳妻，造成3人受傷送醫，其中吳男頭部重創，傷重不治。劉男被依過失致死函送，疑因車貸壓力及心情鬱悶，隔天一早被發現陳屍在沙鹿郊外。

這起死亡車禍發生在11月20日上午8時左右，63歲劉姓計程車司機載客行經台中市潭子區雅潭路2段，而43歲吳女駕駛自小客車於對向車道左轉大富路；吳女疑未禮讓直行車，劉男也未注意車前狀況，兩車擦撞後，計程車失控，波及分乘2輛機車的吳姓夫婦。

警方指出，吳妻因機車拋錨，當時她坐在無動力的機車上，由吳男騎在後方，並以右腳助推拋錨車；不料夫妻雙雙遭失控的計程車撞上，分受輕重傷，其中首當其衝的吳男頭部及中樞神經受損，傷勢嚴重，搶救後宣告不治。

事發後警方將肇事的吳女及劉男依過失致死罪函送，而劉男隔天被發現陳屍在國道3號沙路段高架橋下的觀景台。據了解，劉男背負車貸壓力，發生車禍後面對賠償，心情鬱悶，得知騎士傷重不治，更是自責不已。

警方勘驗現場，初步排除劉姓運將的死亡有外力介入。友人表示，劉男當天深夜向妻子表示「出去散散心就回來」，孰料隔天一早被發現在沙鹿郊外觀景台輕生。

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