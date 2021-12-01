侯漢廷（陳志賢攝）

才遭施暴又吃官司 高嘉瑜因萊豬公投遭侯漢廷提告(陳志賢攝)

4大公投案將於12月18日投票，民進黨近日積極動員宣傳，台北市議員侯漢廷質疑民進黨民意代表宣傳時故意將「反萊豬」與「反美」混成一談，影響公投，1日到台北地檢署告發民進黨立委高嘉瑜、吳秉叡等46名民代違反《公投法》、《刑法》偽造文書罪。

高嘉瑜1日上午勇敢現身立法院舉行記者會，訴說遭男友林秉樞施暴，以及提告過程，中午就因公投案宣傳挨告。

將於12月18日進行的重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁的4大公民投票案，朝野政黨均積極動員宣傳。

台中第二選區立委補選參選人顏寬恒日前具狀控告對手林靜儀意圖操控選舉結果，假借中選會名義而偽造、竄改公投主文並於台中市區懸掛廣告「禁止美豬進口」，以錯誤資訊宣傳影響公投，林靜儀涉嫌違反《公民投票法》第35條、《刑法》第211條、第216條。

台北市議員侯漢廷1日中午至台北地檢署告發民進黨46名民意代表。侯漢廷認為，反萊豬不僅為了護食安，更是反黑箱，反出賣，但民進黨46名民代卻把「反萊當反美」造謠扭曲，涉嫌違反《公民投票法》第35條、《刑法》第211條「偽造、變造公文書罪」及第216條「行使偽造、變造公文書罪」。

《公民投票法》第35條規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，可處5年以下有期徒刑。