曾為台積電工程師的黃紹庭也喊話，市府應向聯發科招手，讓高雄成為IC設計軟體發展城市。（柯宗緯攝）

台積電預定進駐中油高雄煉油廠舊址，土汙整治是一大工程，高市議員黃紹庭抓包，10月就開挖，直到11月29日才上網公告監測數值，憂心土壤中致癌物質再釀二度汙染。高雄市長陳其邁坦言，上網公告時間有延遲，會請環保局檢討改進。

黃紹庭今質詢時指出，高雄煉油廠汙染整治計畫占地176公頃，是全國史上最大汙染場址，相當於台北大安公園7倍大，及高市中央公園14倍大面積，其中總石油碳氫化合物、苯、甲苯等致癌物質的汙染土壤，相當於1.7座台北101大樓體積。

「懷胎要10月，懷胎6月生得出小孩嗎？」黃紹庭直指，市府今年10月開挖，後續還要驗證，號稱明年2月解除列管，再花2個月完成環評，再變更使用，才能交地給台積電，這5個步驟，1年要完成，可行嗎？質疑根本「不科學」，希望整治工程不要淪為政治性過場。

針對監測數據，黃紹庭提到，中油五輕汙染整治，10月初開挖近2個月，但土壤有苯、甲苯等VOC致癌物質，就怕隨著空氣溢散，造成二度汙染，不要還沒得到台積電好處，居民先呼吸到汙染空氣，疾呼市府必須做好環境監控，並即時上網公告，不要慢半拍。另外，除了土汙整治，更困難的地下水整治難題，也須一一妥善完成。

環保局長張瑞琿解釋，先前是因繁複資料需統整，才延至11月底上網公告。環保署有3個監測站、現場有9個感測器及1部監測車，每天都在周界檢測，確保空品正常，截至目前監測都正常，若發現異常值，會查找原因並進行防治。

陳其邁答詢指出，土壤、地下水分開解列，現階段土壤先行挖除，讓場址乾淨後，就可使用土地；至於地下水則持續整治，但在地下水整治完成前，必須限制使用地下水。

此外，曾為台積電工程師的黃紹庭也喊話，市府應向聯發科招手，讓高雄成為IC設計軟體發展城市。陳其邁認為，高雄必須先營造好的半導體生態系，從封裝、製造到IC設計，一步步吸引IC設計大廠來高雄投資，需要一點時間醞釀、部署，未來還有努力空間。