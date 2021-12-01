高通最新宣布，將和Google Cloud合作，兩家公司將運用Google Cloud Vertex AI神經網路結構搜尋(NAS)技術和高通AI引擎，為Snapdragon行動平台、常時連網PC運算平台和XR平台、Snapdragon Ride平台以及高通技術公司物聯網平台加速神經網路的發展及差異化。

高通技術公司產品管理副總裁Ziad Asghar表示，能在時間緊湊的情況下運用Google的NAS技術來建立及最佳化新的AI模型，為我們的業務帶來極大的轉變。很高興能成為首家與Google Cloud在NAS技術上合作的晶片公司，我們也期待這項技術的推出能進一步提升高通在連結智慧邊緣領域的發展動能。

Google Cloud雲端AI及產業解決方案副總裁June Yang表示，Google Cloud的Vertex AI NAS讓高通技術公司得以將低延遲、高精準度的AI導入如物聯網、醫學影像、車用及行動裝置等低耗能裝置，同時確保記憶體和能源效率。透過此次合作，現在高通技術公司無需再耗費數月，可在短短數週內建立新的AI模型並將其最佳化，高通十分期待此項轉變將為使用搭載Snapdragon裝置的使用者所帶來的影響。

Google Cloud Vertex AI NAS將整合至高通神經軟體處理開發套件(Neural Processing SDK)中，供開發人員使用。運用高通AI引擎的高通技術公司平台，將能獲得最佳化與效能的提升。