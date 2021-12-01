財政部於昨（30日）舉辦110年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，宣布雲端發票推廣活動成果，並進行全國營業人開立雲端發票競賽活動的績優總機構獎頒獎典禮，新光三越雲端發票占比首度突破整體的50%、較去年成長逾1成，榮獲財政部110年績優總機構獎百貨業第一名的殊榮﹗

新光三越自99年起配合財政部首波雲端發票試辦實體通路，近年來持續精進雲端電子發票功能，包括於105年導入信用卡載具功能，107年開啟新光三越會員卡電子發票載具功能、並於結帳時主動引導顧客將電子發票存入新光三越會員載具、主動提供顧客中獎通知、交易查詢等。

即使今年疫情重創台灣零售業，新光三越仍透過不同的銷售渠道、消費模式，讓雲端發票的占比首度突破整體的50%、更較去年成長逾1成。在全球氣候暖化及環保意識高漲、政府各方位政令策略的推動下，新光三越將結合雲端科技的運用，持續積極投入雲端發票的推動，以不斷提升消費生活的便利性，更要以實際作為對環保做出貢獻，與全民一起環保愛地球。