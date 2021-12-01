Omicron來襲，香港大學微生物學系11月30日宣布，成功從臨床標本中把病毒株分離出來並加以培養，是亞洲首個成功的研究。香港大學微生物學系系主任杜啟泓今（12月1日）表示，此次研究結果對公共衛生政策及疫苗研製有很大參考價值，期望有助用於開發和生產新疫苗。

杜啟泓表示，成功分離代表可以繼續研究Omicron入侵細胞的能力，了解病毒的傳染性，也可分析已接種疫苗人士或曾受感染患者，產生的抗體能否中和Omicron變種病毒。他續指，研究團隊擔心Omicron變種病毒會成為主流，但目前仍難以判斷。

杜啟泓認為，全球剛發現Omicron時都會加強檢測，初期有較多病例並不出奇，目前仍需兩至三星期培植足夠數量的Omicron病毒，才可以進行動物實驗，得出更多研究結果，屆時會在國際文獻中發表數據。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則認為，雖然目前疫苗對Omicron成效的資訊比較混亂，但無證據顯示疫苗失效，又強調疫苗除了中和抗體，還會刺激人體免疫細胞，例如T淋巴細胞，在感染時殺死病毒，阻止病毒在體內繁殖，所以接種疫苗可提供一定程度的保護力。

崔俊明預估，藥廠生產針對Omicron的疫苗需時約半年，其中BNT及莫德納等核酸疫苗的製造過程會較快，約需100天重組mRNA，再用3個月生產便可付運。