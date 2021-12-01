如今華人富豪榜變化快速，大陸《財經》雜誌11月30日發佈微博表示，華人首富再度易主，加密貨幣平台幣安（Binance）創辦人趙長鵬憑藉900億美元（約當5733億元人民幣）的身價超過原先榜單第一的農夫山泉董事長鐘睒睒，並躋身全球10大富豪之列。

但趙長鵬對此相當低調，1日發布推特表示，如果自己以1美元的價格將公司0.01％股權出售給某人，則該公司價值1萬美元。如果發行1兆供應量的代幣，並將其中1個以1美元的價格賣給某人，那麼就有了1兆美元的代幣，直言「沒有流動性的估值意義不大」。

同時對趙長鵬當上華人首富，大陸網友的反應也並不是像以往一樣熱烈祝賀。有不少網友表示，這樣一比較，互聯網都算實業了。

據先前資料顯示，幣安（Binance）的估值將達到3000億美元，其創始人趙長鵬持有30％的幣安股份，按此計算，趙長鵬身價現已達到900億美元。實際上，幣安成立僅四年，已成世界最大加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，比其他4個最大的競爭對手加起來還要多。

回顧今年11月初，《富比世》雜誌公佈大陸富豪榜單。排名第一的是農夫山泉董事長鐘睒睒、身價4244億元。隨後的是字節跳動創始人張一鳴3825億元、寧德時代創始人曾毓群3272億元，以及騰訊創始人馬化騰的3162億元。