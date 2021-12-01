星宇航空今（1）日宣布首次推出曙光班機飛行體驗，以最近距離迎接2022年第一道曙光。豪華套裝行程攜手易遊網打造天空及陸地兩種交通體驗，漫遊台東、歡慶跨年；想搭機賞曙光的，雄獅旅遊提供桃園機場飛往宮古島上空迎新年，正式開賣。

星宇航空曙光雙機預計2022年1月1日自桃園機場啟航， 包括JX8168「台北-台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客體驗在兩萬英尺高空中近距離迎接曙光的感動；JX8811為「台北-台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛，航經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午08：30抵達台東機場；「台東-台北」航班JX8822則安排旅客至依山傍海的台東太麻里迎接2022年第一道光後，於1日下午13:30自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:30抵達桃園機場。

曙光雙機「台北-台北」飛行體驗，雄獅旅遊推出經濟艙雙人套票（雙人享單排三人座位）售價19998元，相當於每人只要9999元，每位旅客皆可獲贈星宇航空台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，集結3間夢幻名店，內含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犁記阿犁伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲，讓旅客一邊品嚐太陽餅，一邊欣賞日出。此外，商務艙售價每人最低15888元起，還可擁有星宇小舖熱賣商品A350XWB飛機抱枕毯。

「台北-台東/台東-台北」飛行體驗2.0的部分，與易遊網結合天空及陸地兩種交通體驗，搭配跨年假期，以「機上賞曙光」及「太麻里賞曙光」打造多面向的主題產品，除了有單程含稅5888元起的飛行體驗，更推出2～3天跨年曙光系列遊程，含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴全包式的套裝行程，每人含稅售價最低9900元起，旅客可依照旅遊喜好做選擇。

凡下單不限金額，就有機會獲得三星3C萬元好禮，單筆消費滿4萬元，加碼抽最新「Galaxy Z Flod3」、「Galaxy Z Flip3」摺疊手機，且每位旅客皆可獲得星宇航空與胡同燒肉聯名的「胡同和牛油乾拌麵」。