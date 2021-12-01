北台中潭子區受惠74號快速道匝道行經，近年來成為在地建商瘋搶的房市熱區！其中，新興開發的弘富重劃區與僑忠重劃區，因腹地完整、機能齊全，為潭子區新推案最集中的兩大重劃區，吸引包括久樘、嘉磐、佳茂、恆山、睿嚮等知名建商搶進推案，推升潭子預售新案價格已站穩3字頭。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元表示，台中城市建設北移，下一個即將完工的重大交通路段就屬國道四號豐潭段與國道一號連接74號線，完工後將能引進台中山城后里、東勢、神岡、豐原的人口，潭子區成為山城出入門戶，未來房市持續看漲。

有潭子新富人聚落之稱的弘富重劃區，推案包括「久樘臻悅」、「嘉磐信義」、「恆山和合」等預售新案，實價登錄價格皆已衝破3字頭，目前最高單價為8月份交易的「嘉磐信義」7樓戶，每坪成交32.1萬元；11月進場的「恆山和合」，每坪開價33-35萬元，市場反應熱烈。

廖啟元分析，潭子區弘富段土地增值幅度強勁，從108年到110年兩年之間，地價翻倍暴漲，最新購地的喬立建設，更以刷新區域行情、每坪42萬元價格買進，顯見建商對弘富重劃區大為看好。

最早搶進弘富重劃區的久樘開發，第一期「久樘臻星」，預售時期即快速完銷，為弘富重劃區首座新成屋大樓，地標意義濃厚，吸引來往路人目光與詢問。

久樘今年加碼推出二期新案「久樘臻悅」，區段位置更升級，基地760坪，三面臨路正對弘文中學第一排，享有大棟距與千坪公園綠海為鄰的優勢，規劃產品鎖定企業二代的首購、首換族群，4房坪數約42坪，每坪價格30至32萬元。

「久樘臻悅」行銷經理王聖文表示，弘富重劃區臨近匝道卻不致受快速道的車流干擾，加上區域採低密度開發，規劃有千坪公園綠地與已建成的弘文中學校園，整體悠閒文教氣氛濃厚，吸引多家品牌建商進入開發，未來的區域景觀可比單元二重劃區的高級氛圍。

而僑忠重劃區的代表建案「佳茂6962」，以大基地分期開發模式，隨著位置不同而將房價堆疊。根據已揭露的實登紀錄最高單價為頂樓15樓戶，單價每坪30.3萬元；近期將推出二期「馥景莊園」，以3、4房的換屋型產品為主力，每坪開價32-36萬元。