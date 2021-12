富邦第六年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂,12月1日以「2050淨零轉型X邁向世界共好」為主題,邀請到中央研究院李遠哲院士、經濟部次長曾文生、金管會證券期貨局局長張振山、經濟部工業局局長呂正華、宏碁集團創辦人/智榮基金會董事長施振榮、台灣淨零排放協會理事長/TAISE董事長簡又新、台達電子董事長/台灣氣候聯盟會長海英俊等產、官、學界專家領袖齊聚一堂,共同聚焦台灣2050淨零轉型願景,領航氣候金融發展,呼籲各界共同努力「Run to Zero; Run For Green」!

富邦集團董事長蔡明忠1日出席全球化講堂致詞時指出,在甫落幕的COP26會議中已達成逐步減少煤炭使用的協議,但在淨零排放上仍留有許多討論。富邦集團深切感受到地球無法再等待,氣候災難與低碳議題已是全世界各國家、各行各業都需要刻不容緩面對的議題,今年富邦致力推動「Run For Green」,其中以植樹支持馬拉松跑者只是集團小小的心意,更代表著我們企業的經營全力奔向綠色永續的世界潮流。很榮幸全球化講堂邀集到產官學界重量級領袖齊聚一堂,也期盼藉由今日的交流號召各界Run For Green Together,匯聚力量迎向淨零未來。

蔡明忠表示,台灣和人類目前面臨的就是生存的問題,六年前全球講堂第一堂課時李遠哲院士就說「我們沒有時間了」,六年過去了,大家仍在討論的碳足跡、碳稅、要不要成立交易所等問題還沒有共識,距離2050年所剩的時間不多,各界都開始重視這項議題。

蔡明忠以日前參加工商協進會提出永續議題喚起各界響應,同時提成立永續委員會並由他擔任召集人為例,可見工商界對於該項議題的憂心與重視,很多進程的推展上還需要靠大家努力盡速達成共識。尤其金融業該如何配合主管機關有具體行動的落實也很重要,希望各界都能重視永續的議題。

中央研究院李遠哲院士上午則以「2050淨零轉型X邁向世界共好」為主題進行專題演講,從台灣2050零碳社會的轉型路徑談起,點出最新的國際趨勢與臺灣在此「淨零轉型」行動中的已所為和將所為,帶出台灣在國際間淨零趨勢上,涵括學界、企業面向的永續社會轉型治理實踐願景。李遠哲在演講中不斷強調,永續的定義是不要將下一代的需求用在我們這一代,目前已經到了「盡力不讓地球更壞而非共好」的時刻,各界都應有所警惕。