資台灣三大方案確定加碼及延長，經濟部長王美花1日在立法院答詢時強調，未來廠商在申請時，會要求提出減碳方案，也就是要詳述如何做到節能減碳，而相關細節還要進行跨部會討論。

立法院經濟委員會1日上午邀請王美花報告，「經濟部主管非營業特種基金111年度預算案編列情形」並詢答，朝野立委都相當關切台商在中國投資遭打壓，而立委邱議瑩、鄭運鵬也都相當關心投資台灣三大方案的進度。

王美花指出，最近的案件確實變多、詢問電話也有增加，投資台灣事務所平均約一週能審理5件，目前還有61個案子待審，目前也與國發會展開討論，朝加碼、延長這2方向來規劃。

王美花說，在加碼這方向，會在現有機制的基礎上進行，變動不會太大，不過未來廠商遞出申請時，會要求廠商要詳述如何做到節能減碳，針對減少碳排提出具體計畫；至於延長方面，要延長多久這會涉及經費支出，會再進行跨部會討論。

在中間休息時，王美花接受媒體採訪時，她強調，會要求申請廠商提出減碳方案，「一定有這個必要」，代表這會成為未來加碼方案的「必要條件」，但具體情況會讓同仁有整體的設計，在進行跨部會討論。