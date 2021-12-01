12月18日四大公投案投票在即，近日卻出現民調正反意見逐漸拉近狀況，國民黨智庫針對四大公投公布民調，3案會過關，重啟核四案卻「很接近」，恐出現逆轉。對此，民進黨北市議員擬參選人顏若芳認為，之前大家對公投問題很陌生，但公投的真理愈辯愈明，反觀國民黨往下掉，是因為對公投提出的理由沒辦法說服民眾。

面對激烈選戰，民進黨北市議員擬參選人趙怡翔、康家瑋、顏若芳、林延鳳今早前往健身房鍛鍊體能。對於近日公投民調拉近，是否氣勢上變好？趙怡翔說，公投是目前民進黨參選人現在最重要任務，透過座談會、街頭宣講等讓民眾了解公投理念，體能訓練對於1218前跑更多場合有幫助，康嘉偉指，1218公投攸關台灣未來，自己也會在龍山寺、萬華周邊宣揚他的理念，公開為台灣未來加油。

顏若芳表示，之前大家對公投問題很陌生，或是網路上許多錯假、造謠，新聞資訊不完整，全黨從總統下至民意代表、黨公職，或是有意要參選的年輕人動起來，公投的真理愈辯愈明，反觀國民黨往下掉，是因為對公投提出的理由沒辦法說服民眾。

林延鳳指出，在街頭、市場宣講時有感覺溫度升高狀況，希望透過宣講突破同溫層，讓更多年齡層知道公投對台灣影響性有多重要，她自己也發現，有愈來愈多民眾清楚公投內容，願意站出來投票的趨勢有升高，呼籲大家一起站出來投下四個不同意。