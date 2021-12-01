因來自微軟等對手的競爭越來越激烈，Salesforce.com Inc本季獲利展望不如華爾街預期，受此打擊，周二盤後股價重挫6.2%，報267.31美元。

受惠於雲端軟體的強勁需求，Salesforce第三財季（截至10月31日）營收年增27%，為68.6億美元，優於分析師預期的68億美元。經調整後每股盈餘年增27%，為1.27美元，亦超出市場預估的每股盈餘92美分。

在發布財報後，該公司宣布從內部拔擢泰勒（Bret Taylor）擔任聯席執行長，與貝尼奧夫（Marc Benioff）共同領導公司。

前一日泰勒才剛被指派擔任推特董事長。Salesforce表示，泰勒也將擔任Salesforce副董事長，此人事安排立即生效。

這場大流行病促企業加速轉向雲端運算平台，Salesforce亦是雲端需求快速成長的受惠者之一，惟該公司持續面臨來自微軟Azure、亞馬遜Amazon Web Services和谷歌母公司Alphabet的Google Cloud等對手的激烈競爭。上季微軟關鍵的Azure和其他雲端服務事業營收成長50%，表現亮眼，而Google Cloud上季營收亦較前一年同期45%。

Salesforce表示，第四財季調整後每股盈餘預估介於72美分～73美分，不如市場預期的每股盈餘81美分。該公司亦預估第一財季營收將介於72.2億美元～72.5億美元，亦不及市場預期的73.6億美元。