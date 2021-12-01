歐盟將在今（1）日公布「全球門戶」（Global Gateway）計畫細節，這項計畫預計斥資3000億歐元（約新台幣9.4兆元），協助發展中國家打造基礎建設、對抗氣候變遷，這項計畫被視為對抗中國大陸推出的一帶一路計畫。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）預計今日公布「全球門戶」計畫細節，內部人士透露，屆時將就數位化、交通、氣候、能源等計畫提出具體想法。

全球門戶計畫預計至2027年間，動員從成員國、金融機構、私人機構募集的多達3000億歐元資金，協助發展中國家開發基礎建設。

全球門戶計畫被視為歐盟對抗北京在非洲及其他地區施展影響力的努力，范德賴恩9月表示，歐盟希望投資優質的基礎建設，連結全球貨品、人力及服務。

范德賴恩也承諾，全球門戶計畫將在勞動及環境方面遵循高標準。她說有2500萬人被威脅或受到強迫勞動，「我們永遠無法接受他們在被強迫的狀況下生產產品，然後這些商品再賣到歐洲。」

不過BBC指出，今日將公開的14頁文件不太可能明確將這項計畫定位為中國的對手，歐盟執委會官員昨日被問及這項計畫時，也刻意避提中國。