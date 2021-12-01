行政院農業委員會主委陳吉仲1日出席水產試驗所打樣中心開幕揭牌儀式，對於即將舉行的四項公投的反萊豬議題，他表示，如果這公投過了，絕對會影響台美關係，請大家去投不同意票。

陳吉仲說，政府是當事人，有責任把論述向全國國人說清楚，以反萊豬公投而言，這裡充滿矛盾，國民黨提反萊豬，但萊牛已經開放9年，每個消費者每一年吃2.7公斤美國牛肉，比吃到的0.7公斤美國豬肉還多。且40萬公噸的美國牛肉消費至今，沒有一個食安事件，為什麼要推反萊豬公投，前後充滿矛盾。

陳吉仲指出，國民黨沒有把事實說清楚，比如說160個國家不准使用，這是國內生產沒有使用，像是台灣與日本，但有109個國家消費者已經開放萊克多巴胺豬肉進口。更重要的是，這是台美最重要的遊戲規則。

他表示，中國今年二月禁止鳳梨，不符合遊戲規則，九月又禁止鳳梨釋迦與蓮霧，我們當然會生氣，因為沒有依照遊戲規則。台美現在是最好的關係，蔡英文總統已經在去年宣布開放萊豬，但市場上民眾都買國產豬，也有清楚的配套措施，農民可以賣很好的豬肉價格，自給率有9成3，為什麼要推這公投破壞現況？如果這公投過了，絕對會影響台美關係。

陳吉仲說，CPTPP的11個會員國，全部都允許萊豬進口。CPTPP的遊戲規則第七章第九條指出，所有的食品安全與動植物的檢疫措施，要遵守國際規範。如果我們不遵守國際規範，包含美國、日本與新加坡等市場受影響，如果走去中國市場，對台灣的經貿發展絕對不利，希望站在整個國家的發展，請民眾於12月18日投不同意票。