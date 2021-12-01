高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，傷口三天後還無法結痂。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

高嘉瑜泣訴被男友毆打「不成人形」 驚恐回憶：被抓頭髮拖行 嘴巴都是血

民進黨立委高嘉瑜，本月11日遭到男友林秉樞施暴狂毆，導致頭部、臉頰、身體多處挫傷，高嘉瑜昨（30日）提告後，新北地檢署成立專案小組偵辦，於今（1日）凌晨前往林男在板橋包租的飯店將人拘提到案，林男在警方偵訊時坦承動手毆打高嘉瑜，而當天的施暴過程也曝光「從晚上10點打到天亮」，行徑相當殘暴且冷血，但他打完後竟扯：「我是第一次打女人」，引爆網友怒火，紛紛留言痛批。

高嘉瑜今天在記者會痛訴遭林秉樞暴打原因，是因為前男友私訊請她幫買小孩的東西，不料林秉樞發現後瞬間暴怒對她施暴，整個過程「從晚上10點打到天亮」。

高嘉瑜憶起被施暴過程仍驚恐萬分：「當時被抓頭髮挨揍，從晚上10點持續到天亮，我不知道該怎麼辦，臉腫到不知我是誰...我覺得快死了。」不僅如此，林男失控爆打後，還對高裝無辜：「我是第一次打女人，不知自己為何會這樣」。

此外，高嘉瑜泣訴，她發現林男手握自己私密片，甚至還有多位不明女子的私密照與影片，導致自己不敢提分手，且受害者不僅她一人，林對交往過的女友都用類似手法、方式去恐嚇脅迫，逼他們要順從。

消息曝光後，網友對於林男會偷拍，甚至握有前女友不雅片的舉止，紛紛感到不齒，「恐怖情人，得不到就毀掉你」、「是有多少前女友」、「說第一次打女人，也有人信？」「至少不是結婚，生小孩之後才被痛揍」、「慣性逼人裸身下跪錄片威脅」、「不管誰受家暴，第一時間報警才能減少傷」、「這麼打，太過分了吧」、「第一次打女人就打成這樣，下次不就鬧人命了」。