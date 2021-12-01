跨年迎接2022年，台北圓山大飯店推出「2021-2022圓山穿越時空．跨年派對」high翻12月31日跨年夜，屆時將以「上海復古風」為主題，大玩穿越古今，帶客人體驗夜上海的絕代風華。活動邀請知名主持人徐展元及最high的HI FIVE樂團與活力DJ現場演出，帶大家high迎2022年，與台北市的璀璨煙火、城市美景一起盡情狂歡。

12月31日「圓山穿越時空．搖滾跨年」從晚上9:00至凌晨00:30，今年安排知名主持人徐展元搭配活潑大方的茶茶雙主持，還有最high的HI FIVE樂團及DJ Emina現場熱力演出，精彩卡司帶給您絕無冷場的表演節目，絕對精彩可期。配合跨年夜「上海復古風」主題，與VA VA VOOM東方時尚旗袍合作，購票即可以優惠價2022元加購「VA VA VOOM旗袍雙人派對券」，賓客可穿上復古旗袍，並由專業造型師與彩妝師為您量身造型搭配，在跨年夜化身為絕代風華的迷人女伶。關鍵倒數時刻邀請賓客到絕佳視野的外廊，迎接台北101跨年璀璨煙火，擁抱感動又難忘的時刻。

為答謝賓客的支持，原價1199+10％元的跨年派對門票，即日起至12月20日止，推出早鳥優惠，每位只要1099元；網路購票同享優惠價，每位1099元；用餐可享加購優惠價每位999元。票價內容均含入場手環一只、現場指定酒水無限暢飲，並可參加抽獎活動，當晚即有機會將大獎─天際套房住宿券(價值24200元)抱回家。

除12樓大會廳的「圓山穿越時空．搖滾跨年」，金龍餐廳、圓苑餐廳及松鶴餐廳都會在12月31日晚上10:30至凌晨00:30加開宵夜場，陪大家歡度跨年夜。為迎接跨年的狂歡人潮，圓山牛排館當日延長營業時間至凌晨00:00，並推出精選跨年套餐，每位2980+10％元。

當日在圓山大飯店用餐賓客，可至東側二樓跨年景觀平台及麒麟廳跨年景觀區欣賞101跨年煙火。飯店也貼心為所有貴賓安排快速便捷的免費接駁車至圓山捷運站，延長接駁時間至將賓客送到捷運站。讓所有來圓山跨年的賓客皆可以在享受美食及美景之餘，平安快樂的盡興而歸。

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