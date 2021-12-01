搶保暖商機，主要以尼龍、聚酯原絲及加工絲為主要產項的聚隆(1466)，已研發出將火山岩磨粉後嵌入母粒，再抽成機能紗線，研發出可促進體內自身微循環的長效樂活養氣紗，投入機能性產品；聚隆副總賴明毅指出，將在2日登場的2021台灣醫療科技展發佈這項技術。

據了解，聚隆已將此「樂活養氣紗」，製成保暖衣、健康襪、保健毯等一系列產品。

賴明毅指出，火山岩中含有數十種微量元素，透過非熱效應的遠紅外線機制，釋放與人體體溫相近的波長，可保留其自行發出的熱能，產生保暖功能，進而與身體傳導與共振，提升人體循環，可加快血流速，增加血氧量及活動化身體機能。

主要以尼龍、聚酯、機能紗、環保紗為主的聚隆，近幾年在全球品牌服飾廠要求環保、機能性材質下，賴明毅指出，集團積極朝極超細纖維複合絲、機能性纖維、環保纖維等產品研發創新，並可少量多樣生產、生產機動性強、客製化生產。

經過不斷努力，聚隆指出，今年前三季，營業毛利率已達18.18％，比去年同期提升近10個百分點。稅後淨利1.41億元，更是去年同期的61.43倍。