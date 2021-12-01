外送員每天都必須面對形形色色的客人，一名外送員氣憤表示，自己第一次遇到這麼劣質的客人，對方表示「錢丟門口自己拿」，當他抵達目的地才發現，對方把錢都丟在門口落地窗的溝槽裡，要外送員自己撿，讓他氣憤大喊有夠侮辱人，事後顧客還謊稱外送員沒找錢並檢舉，讓他相當傻眼，網友看完也氣憤痛批「沒水準」。

一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》表示，他最近接到一筆訂單，對方傳訊息表示「錢丟門口自己拿，餐點丟門口就可以走人了」，當他到達目的地時，一名外勞出來取餐，但他沒有看到外面有放錢，所以改向外勞索取費用。

該名外送員收到客人訊息表示「錢丟門口自己拿」，但沒想到對方竟把錢都丟在門口落地窗的溝槽裡，讓他氣憤大喊「有夠侮辱人」。（翻攝／臉書社團外送員的奇聞怪事）

該名外送員表示，外勞聽完也一頭霧水，趕緊進屋找主人，5分鐘後一名臭臉女子跑出來，指著門口落地窗的溝槽，一句話也沒說就離開，他才知道對方把錢都丟在溝槽裡，要外送員一塊一塊從溝槽裡撿出來，讓他氣憤大喊，「真的有夠侮辱人」。

更讓外送員生氣的是，當天下午他接到客服來電表示，該名客人反應外送員收下1千元後，並未找給她正確的金額，讓他相當傻眼，氣憤告知客服對方把錢丟地上，也有錄影存證，千萬不要隨意懲處外送員。

文章一出立刻引起網友熱議，許多網友也氣憤表示太誇張，「沒水準的客人，辛苦了」、「這真的很不尊重」、「真的很惡劣，希望有報應」、「不想被打擾就用信用卡啊」、「就失手丟餐點，順手撿起錢」。