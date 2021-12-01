宏都拉斯執政「國家黨」總統候選人阿斯夫拉今天承認敗選，並恭喜對手秀瑪菈．卡斯楚成為宏國首位女總統。美國國務院也發祝賀聲明，說期待與新政府合作。

路透社報導，代表「國家黨」（National Party）出征的阿斯夫拉（Nasry Asfura）稱呼秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）為「總統當選人」，並說他已拜訪對方住處，祝賀她在11月28日的大選勝出。

根據當地電視台播出的影片，阿斯夫拉說：「如今我要公開聲明，恭喜她贏得勝利。」片中還秀出這兩位競爭對手擁抱、微笑的照片。

截至今晚開出的5成2票數，卡斯楚得票率53.4%，阿斯夫拉34.1%。這樣的大選結果將終結國家黨12年來的執政。

而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也發布聲明祝賀秀瑪菈．卡斯楚勝出。聲明說：「我們很期待與新的宏都拉斯政府合作。」

布林肯說：「我們要恭喜宏都拉斯這次大選投票踴躍、過程和平、民間社會積極參與，這些都象徵著對民主進程的持久承諾。」