立委高嘉瑜1日前往立法院召開記者會說明遭男友施暴始末。（郭吉銓攝）

民進黨立委高嘉瑜今日由律師李永裕陪同召開記者會 (吳家豪攝)

遭男友施暴後首露面 高嘉瑜「見識到人性恐怖」激動淚訴：自己真的很蠢

民進黨立委高嘉瑜昨日傳出遭男友林秉樞施暴。高今日在律師李永裕陪同下，於立院召開記者會並表示，林男的手機有自己和前女友的私密影片，林男也曾藉此脅迫，而有些女性可能不知道自己被拍。李永裕說，已向檢方申請搜索查扣電磁資料，今日一早也已將林男拘提到案。

高嘉瑜說，昨天已經去警察局提告傷害罪，林秉樞的手機內確實有一些關於自己的私密影片，林男過去也曾利用這些東西脅迫，不管是他之前的女朋友，或是自己。

高嘉瑜指出，林秉樞昨天甚至還在媒體、網路上帶風向、操作。為此特別請李永裕跟林聯絡，請他把這些私密資料交出，但林秉樞都沒有回應，所以後來又再加重提告妨害自由、妨礙電腦使用等等。

高嘉瑜說，自己後來發現，林秉樞的手機內，可能不只有自己的影片，甚至還有其他女性的影片，而且這些照片、影片非常多，這些女性可能也不知道自己被拍，受害者可能不只是自己，但希望自己是最後一個受害者。

高嘉瑜表示，遇到這種事情時，要勇敢面對、勇敢站出來，希望藉由自己的案例，能讓更多女性知道，會有很多人支持，不用害怕自己一個人去面對或是不敢跟別人講，會有很多人關心你、給你力量。

李永裕說，昨天除了在跟時間賽跑外，相信高嘉瑜自己心裡也是天人交戰。發生在高嘉瑜身上的事情，內容很敏感。一開始高到警局提告傷害，但昨天事件曝光後，有不少受害人跟高嘉瑜聯繫，發現林男不是那麼單純，因此決定去面對此事。

李永裕表示，昨日此案移送板橋分局後，高嘉瑜就再到板橋分局做《刑法》304、315之1條的提告。因為林男的手機有敏感的內容，所以得跟時間賽跑，請檢方加快搜索、查扣動作。

李永裕說，因此昨晚又到新北地檢署做筆錄並具結作證，向法院申請核發搜索票，法院也核准，因此今日一早加害人已被拘提到案。

李永裕表示，因昨日新聞一出後，許多人出面爆料，林男長期住在飯店，這在法律上的評價會認為此人居無定所，法律上會解釋為有逃亡之虞。

李永裕指出，除此之外，林男手上的電磁紀錄恐有湮滅、移往他處，有湮滅證據之虞，因此檢察官引用《刑事訴訟法》第76條123款，簽發拘票，目前林男正在接受偵訊。

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