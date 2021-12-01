日前知名藝人兼主持人侯昌明，才透露老婆曾雅蘭疑似因為工作太忙碌又親力親為，給自己太高的壓力，導致憂鬱症併發恐慌症，曾夜半獨自坐陽台差點掉下去，讓他嚇到並且不捨，趕緊帶愛妻去看醫生，不料曾雅蘭昨天又透露，自己會不由自主咬牙，還出現嚴重病況，讓眾網友焦急催她快就醫。

侯昌明與曾雅蘭是圈內隱形富豪，而他們的財富，靠的是不間斷的努力工作，侯昌明拚命衝，曾雅蘭也無悔跟上，除了演藝工作還經營網拍服飾副業，不料這兩年因為疫情影響，生意影響很大，加上過度忙碌，讓原本就有憂鬱症在吃藥控制的曾雅蘭，於1個多月前又爆發了恐慌症，某天半夜癱坐陽台還喃喃自語，嚇壞侯昌明。

之後夫妻倆迎接結婚20週年紀念日，有感於老婆的辛勞與壓力，侯昌明難得豪砸200萬買包犒賞，透露曾雅蘭從25歲嫁給他就無怨無悔付出，幫著照顧失智公公，還堅持為他生兒子，因此他買了個以前想都不敢想的包包當作紀念日禮物，甜蜜告白「因為你值得，所以不貴」。

只是曾雅蘭除了身心科疾病需要吃藥控制，如今又出現不同的健康問題，她昨天(11/30)在臉書po文，透露最近都會不由自主一直用力咬右邊的牙齒，「牙齒感覺都快被我咬碎，牙齦腫漲，咬合無力」，她因此疼痛不已，在工作前吃了止痛，但不知道該不該去看牙醫。

曾雅蘭的新病症，很快地引發網友熱議，著急地要她快去看不要拖，因為牙齒很重要，「是心裡的焦慮引起的，應該先去看身心科喔」、「去看牙醫有時牙痛還會引起頭痛」，甚至有網友給出非常專業的解析，表示牙根尖撐不住咬合的力量，就會感到酸或痛，持續下去牙根尖會斷裂，後果嚴重，建議曾雅蘭跑一趟牙醫照個X光檢查，「然後放鬆心情，否則容易無意識咬牙或是磨牙」。