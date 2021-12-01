作家陸之駿今年8月接種高端疫苗隔天猝逝，指揮中心公布解剖報告指出，他是因為主動脈剝離合併心因性休克而過世。陸之駿猝逝百日，其女兒突現身控訴前桃園市議員王浩宇「不仁不義」、「在屏東X馬子沒空來給恩師上香」。

陸之駿的女兒今（1）日在臉書發文表示，「我要說一個忘恩負義的故事，一個關於我爸爸跟王浩宇的故事」，她說，明明兩家人關係很親密，但王浩宇一炷香都沒給爸爸上過，也沒有一通電話，更沒有參加告別式，但卻還用爸爸給的政治人脈繼續選舉，感覺特別噁心；她更控王浩宇在爸爸離世的當下發文帶風向，在她跟哥哥最艱難的時候，這種行為無疑是雪上加霜，莫名被推上風口浪尖，「連爸爸的最後一程，我們都送的不得安寧」。

陸之駿的女兒說，爸爸一直告訴她，是非自有公論，正義自在人心，所以她希望不只圈子裡的人知道這件事，也想讓更多人看見王浩宇的德行，「王浩宇連做人都不及格了，更何況是從政呢？你們覺得呢？」

文章也附上一則影片，她在影片中也提到，爸爸對王浩宇非常照顧，連王浩宇襪子店生意不好，都幫忙打電話找金主、找股東支持，而在爸爸過世那個周末，兩家人本來還要一起去宜蘭民宿度假，逢年過節兩家人也會一起吃飯，王浩宇甚至會跟他們回陸之駿馬來西亞老家，關係如此親密，竟連爸爸過世後，一通電話、一炷香都沒有，也沒參加爸爸的告別式，讓她非常失望。

陸之駿的女兒指控王浩宇不仁不義，陸之駿猝逝後連一炷香都沒上過，也沒參加告別式。（圖／摘自陸之駿女兒臉書）

對此，王浩宇則透過臉書澄清，「小陸是我很重要的政治導師。」在他過世之後自己也哭了好幾天，第一時間也打電話到桃園市政府請他們提供協助。他認為，這部分陸之駿的女兒可能不知道；陸之駿猝逝前兩人還有通電話，且同樣打高端，「整個狀況真的很突然，所以後來確實是有點逃避這件事，這部分真的很抱歉。

至於陸之駿的女兒稱王浩宇一通電話都沒有，王浩宇說，這個指控很嚴厲，當然不是事實，有持續表達關心，強調自己願意承擔所有攻擊。