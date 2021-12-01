民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴，從晚上10點打到天亮，還遭林男拖行，雙腿全是傷口，事件曝光後震驚外界，連高嘉瑜前男友馬文鈺也受到牽連，PTT上最新爆料指出，馬文鈺也曾對高嘉瑜施暴，曾拉她頭髮到外面扁，名嘴周偉航也有看到，但周偉航否認此事，「本人沒看過，也沒聽過」。

高嘉瑜爆出被男友林秉樞毆打的消息後，PTT上爆料四起，不只有人發文幫林秉樞洗白，還爆出馬文鈺在林男母親告別式上，發傳單污辱林男，但馬文鈺發聲明否認，表示當天的確有去靈堂，但沒有發傳單，只有印9張給林男家人，質疑爆料者若不是林男本人，就是林男身邊很親近的人。而昨天(11/30)又有網友在PTT上爆料馬文鈺，說他不是什麼老實的宅宅，PTT ID是dearyou，過去的爭議文都已經刪光，剩下的文章讓他現在看起來像個宅宅。

爆料網友表示，如果想知道馬文鈺的為人，可以去問名嘴周偉航，「他們一群比較熟，是不是有次聚會，誰拉高嘉瑜的頭髮到外面扁，allyours騎著機車Majesty送高去看醫生，但他又補充，「更正一下，allyours說不是他載去的」。

PO文一出後，馬上釣出相關人士回應，PTT帳號「allyours」回文表示，他過去常騎車載過學姊高嘉瑜，但沒有印象有載她去醫院或看醫生，當然這都是大學的事，已經過去很久了。

周偉航也在PTT上親回，表示他很久沒碰到也沒聯絡馬文鈺，在年輕時會碰面的年代，他對我們這些學長頗恭敬，是個很有政治野望的學弟，屬於同一個朋友圈，並否認爆料內容「我本人沒看過他曾拉高嘉瑜去外面扁，也沒聽過朋友群轉告類似的事，可能是我和他們不夠熟，也可能是台灣擅長通靈的人很多」。而該爆料網友已經將貼文刪除。

對此，網友紛紛留言：「好精彩，又打回臉了」、「糗惹被本人認定造謠」、「這件事有人想弄死女方的感覺」、「宣布通靈王大戰開始」、「笑了，一槍斃命」、「笑死，一個故事點了3個人，2個出來說沒有」、「還有誰扁過高嘉瑜的?」

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PTT上傳出前男友馬文鈺也曾對高嘉瑜施暴，並稱周偉航有看到，但被周偉航本人否認。(翻攝自PTT)

高嘉瑜學弟allyours也否認有載過學姊去看醫生。(翻攝自PTT)