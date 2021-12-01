明年的農曆新年相較前幾年提早許多，在歲末年終之際，社福團體加緊腳步投入服務，盼望支持受照顧的長輩和家屬們，安心過個好年。長期投入老人照顧的天主教中華聖母基金會、弘道基金會、屏東基督教醫院及一粒麥子基金會等四家社福團體特別呼籲民眾以溫暖的愛心共同響應四個團體與7-ELEVEN所攜手發起的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，在門市投下零錢，或使用手機OPEN POINT APP線上捐款，支持公益團體能夠在社區中持續為長輩提供照顧、為家屬提供支持，特別在後疫情時期，持續照顧需扶助的長者、支持照顧長者的家屬們，讓愛不冬眠。

演藝圈眾多名人包括黃子佼、林美秀、蘇晏霈等，以及本屆奧運金銀牌得主-舉重女神郭婞淳、鞍馬王子李智凱，都紛紛在社群上發文響應「加減新生活-銀齡新生活」公益募款計畫，希望大家重視偏鄉、資源較不足的地區的長輩需求，從餐食服務、居住修繕、樂齡運動、生活照顧與延緩失能等各方面著手，讓長輩們好好生活、好好過冬。

一粒麥子基金會執行長林木泉表示，年關將近，年節氛圍也逐漸濃厚，基金會除持續在花東偏鄉及都會偏區投入長者生活照顧外，基金會也特別針對需扶助長者的環境改善和關懷支持等層面加強服務，諸如房屋及居住環境修繕、生活物資提供等，而這些服務都需要社會大眾以實際的行動來支持服務的推動，一起幫助需要照顧的長者過個好年。

弘道基金會、天主教中華聖母基金會、屏東基督教醫院、一粒麥子基金會等四家公益團體雖然服務面向、區域不同，但是都全力在第一線投入長者服務，特別是從長者最基本但卻又最重要的「生活」和「健康」的層面切入，無論是日常生活的關懷、弱勢長輩的生活協助，失能、失智長者的照顧和家屬的支持等，都深受在地民眾熟悉和信賴。