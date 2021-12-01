中華經濟研究院1日發布2021年11月未季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)為62.3，出現連續5個月擴張，且單月指數持續上揚 3.8個百分點，為2014 年8月創編以來最快擴張速度。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，不動產等八大產業NMI皆呈現擴張。

中華經濟研究院長張傳章表示，新變種病毒OMICRON消息傳出，目前各界都還在了解它，許多資訊還不透明，但一如先前任何疫情傳出新動態，就對投資人及民眾心裡造成負面衝擊，所幸台灣目前的疫苗接種率已經拉上來，民眾的防疫態度沒有鬆懈，「防疫作的好，後續的影響自然就比較沒有問題。」

11月台灣NMI是今年以來最高，與上個月比較上升3.8百分點，內需強勁反彈，是近兩年來最顯著的復甦，十分有感。張傳章指出，NMI代表內需產業，從防疫限制逐步解除，住宿餐飲行業容許恢復實體經營，先前疫情警戒時的「遞延」消費現在都湧現了，近期會發現熱門餐廳訂不到位、飯店訂房滿線，再加上進入年底結案與促銷旺季、報業者配合振興券加碼，均有效帶動市場景氣。

NMI調查中的非製造業「未來六個月展望」指數，11月續揚4.6個百分點至 63.7，為2021年5月以來最快擴張速度，八大產業全數回報未來六個月展望呈現擴張，營造暨不動產業衝刺到80.4、住宿餐飲業亦高達70.0、運輸倉儲業66.1，都處於今年來極高的位置。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫，特別指出金融保險指標的每一項目，在11月NMI中都超過50，明顯是消費所帶動，非常少有的現象。對此，張傳章分析，11月股市大盤在調整成交值下滑，但是有四項大因素，創造金融保險業的暢旺：一、時逢年底，有錢、沒錢都一定要借錢過年，金融業傳統旺季到來；二，美國聯準會有許多升息談話，對市場造成預期心理，升息對銀行業更是好處，利差目前已低到不能；三、今年金控獲利好，多來自壽險資金的業外操盤，股息收入多。四、國內投資非常暢旺，民間投資年增率接近15％，如台積電擴廠向銀行融資，加上台商回流投資，也會向銀行借錢，對金融業都是正面。

張傳章認為，接下來是傳統內需旺季，包括年底採購、農歷年節都將到來，只要民眾防疫得當，能讓內需市場接棒正在結構調整的製造業，對GDP的貢獻也會提升。中經院副院長王健全則建議，「國境要開放！」，台灣要能學習歐美「與病毒共存」的經濟活動，各行各業將會真正好起來。