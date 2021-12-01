疾管署在11月11日宣布開放移工專案引進，前提是必須同步提供完善的醫療保障，避免移工入境國門後確診導致疫情擴散，因此以雇主必須為移工投保Covid-19住院醫療費用健康保險作為最重要的配套措施，對此，兆豐金指出，旗下兆豐產險所開發的「移工Covid-19住院醫療費用保險」，已獲保險局首輪核准通過銷售，最高保障50萬元，一旦移工入境台灣30日內遭確診Covid-19，兆豐保險將提供最高50萬元的住院醫療補償費用，提供完善的風險保障。

兆豐金預期，專案引進移工初期預計每月有2500人，目前兆豐保險各營業單位已作好準備，隨時接受承保。為與「專案引進移工計畫」政策相契合，兆豐產險先前多次參與勞動部、漁業署、產險公會及同業共同研商討論，開發「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」，最主要由於近期台灣疫情病例皆以境外移入為主，但台灣產業界又急須移工，因此才以上述投保作為必備前提來開放。除了率先推出因應新冠疫情的移工保險之外，兆豐金亦特別提醒雇主重要的注意事項。

兆豐金指出，「移工Covid-19住院醫療費用健康保險」投保年齡為16-60歲，每人保費約為1200元。首先，雇主必須於引進移工前取得「移工代理投保委任書」，再由雇主依移工人數填寫「個人件要保書」或「團體件要保書」後，方可為其進行投保，如雇傭數超過5人可填寫「團體件要保書」，以簡化投保流程，投保完成後，將相關電子保險單證明上傳至勞動部網站，以確保移工入境時已享有商業保險的保障。

在理賠流程的簡化上，兆豐金也提醒，當移工確診Covid-19產生住院醫療費用，包含病房費、膳食費、掛號費、救護車費、住院醫療費用及手術費等相關醫療費用，兆豐保險在取得被保險人書面同意後，可直接將保險金給付予醫院，以簡化理賠流程。