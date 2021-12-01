專注於晚期與難治性癌症新藥開發公司華上生醫(7427)今(1)日宣布，表觀遺傳調控劑新藥---西達本胺(台灣商品名:剋必達/Kepida)在台灣無償提供國產西達本胺錠劑，進行超過1年8個月的恩慈治療復發或難治外周T細胞淋巴癌(R/R Peripheral T-cell lymphoma R/R PTCL)結果。

PTCL屬於罕見疾病範疇，依據台灣癌登資料顯示，每年新診斷病例約在300多例，疾病的亞型眾多，具備高度異質性，疾病進展快速，治療的藥物選擇有限。尤其是復發或難治外周T細胞淋巴癌，治療的預後非常嚴峻，當前治療的選擇藥物非常有限，且依據國際大規模研究結果顯示，這類病患的中位數生存期只有5.8個月，急需新的藥物來滿足治療需求。

華上生醫的盟友美國藥廠今日捎來好消息，其在日本註冊樞紐二期臨床試驗，以西達本胺(HBI-8000/Tucidinostat)單藥在日本及南韓執行臨床試驗收納病患，治療復發或難治外周T細胞淋巴癌，數據顯示療效優越(ORR 46%；mPFS 5.6個月；mOS 22.8個月)，副作用安全可控，獲得日本PMDA核准取得藥證，造福病患。這也是繼西達本胺在中國大陸獲批治療復發或難治外周T細胞淋巴癌藥證後，在日本取得相同適應症的藥證。

華上生醫在台灣進行西達本胺原料藥與製劑國產化，成功生產國產西達本胺錠劑，為了幫助台灣復發或難治外周T細胞淋巴癌病患，在2020年2月取得TFDA核准恩慈用藥，無償提供病患國產西達本胺錠劑，幫助台灣32位病患，其中22位病患使用單藥西達本胺錠劑治療獲得ORR 45.5%；另外10位病患使用西達本胺錠劑聯合化療方案獲得ORR 60%，多位病患由於療效顯著，使用已經超過一年多時間，截至今日仍有多位病患持續服藥，副作用安全可控。

華上生醫在台灣已經順利向TFDA提交西達本胺治療復發或難治外周T細胞淋巴癌及HR+/HER-2-晚期乳癌NDA申請，持續審查中。