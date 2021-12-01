皇田(9951)今年受到車廠面臨晶片短缺而減產的影響，營收及獲利都呈現逐季下滑，第四季進入傳統旺季，部分客戶需求將於年末顯現，且晶片缺貨問題較上季減緩，法人預期單季營收將較上月回升15％，但相較過去旺季不旺。法人預期2022年上半年將可逐步改善，加上今年基期低，明年營收及本業獲利都有機會較大的成長幅度。

皇田今年前三季營收及獲利高峰都在第一季，第二季及第三季進入淡季，又加上缺貨影響，營運持續低迷，尤其美、日系客戶缺貨，營收占比將近4成的大陸地區，第三季營收季減達到35％，使得稼動率偏低，毛利率降至25.26％，僅比2008年第一季25.22％略高，為史上次低表現，單季每股盈餘0.89元。

由於車廠減產因素，10月營收3.47億元，呈現月減、年減情況，11月起客戶拉貨漸增，晶片稍微緩解，營收狀況有所改善，第四季逐漸走出第三季谷底。

2021年隨著疫情影響降低，民生消費回溫，中國車市前10月銷售年增6.5％，但受晶片短缺影響，預估2021銷售2580萬台，年增2.1％；2022年中汽協預估明年第二季起，車用晶片短缺可望呈現加速改善，大陸明年車市銷售年增2.7％。美國市場因汽車晶片短缺及疫情仍影響車市，造成美國車廠部分產線停工，復甦程度將不如原先預期，2022年車用晶片短缺將呈現改善，預估車市銷售1640萬台，年增4.5％，美國車市將邁向復甦之路。

在美中兩大市場車市預期回升情況，且美、中經銷商庫存偏低且汽車單價提升也顯示需求狀況不錯，法人估計皇田明年營收及本業獲利成長可期。