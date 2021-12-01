固態電池製造商Factorial Energy周二表示，已經與賓士母公司戴姆勒(Daimler)集團和Stellantis集團簽訂合作協定，希望將電池技術進一步商業化。

來自美國的Factorial在聲明中表示，根據合作協定，Stellantis和戴姆勒將對該公司進行策略投資，但Factorial沒有提供進一步財務細節。

Stellantis此前曾表示，將在2026年推出首個具有市場競爭力的固態電池。

此前Stellantis集團也與鋰電池開發商Vulcan Energy Resource達成協議；戴姆勒也對電動車充電技術公司Ionity進行新一輪融資。

Factorial執行長Siyu Huang說，與新夥伴的合作讓公司可以開發行駛里程更遠和更安全的電池，而且能相容於傳統鋰離子電池基礎建設中。

固態電池比傳統電池更安全，並可將電動車行駛里程增加20%至50%。

此前富比士也在上個月報導，南韓現代汽車和起亞汽車也與Factorial簽署了合作協議。