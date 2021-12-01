根據亞馬遜公佈的最新資料顯示，在2021年「黑色星期五」和「網購星期一」（黑五網一）期間，亞馬遜全球銷售額再破紀錄。包括台灣賣家在內，來自全球的第三方賣家貢獻了超過一半的銷售額。全球最暢銷品類包括家居、玩具和服飾等。

亞馬遜今年10月4日啟動假日購物季，截至目前，亞馬遜已向全球消費者配送了數10億個包裹。不少台灣賣家在今年黑五網一期間，不但銷售成績亮眼，也提高品牌知名度。

Dynalink的Product Director Zofia表示，Dynalink今年3月在Amazon美國站、6月英國站以及8月在德國陸續開站，已上架TV Box、WiFi6路由器和遊戲搖桿等產品，目前以美國站的表現最為亮眼。

犀牛盾防摔手機殼創辦人Eric指出，今年Amazon Black Friday活動當天，RhinoShield犀牛盾同時受邀參加Amazon歐洲及日本熱門的Top Deal / Deal of the Day 主題活動，並搭配策略性的投放Amazon廣告資源，RhinoShield犀牛盾在各國站點創下高達單日平均成長80％以上的銷量，而日本站點比起去年更大幅成長180％的業績。

SwitchEasy市場專案經理王昱翔表示，SwitchEasy去年加入亞馬遜後，幫助SwitchEasy直接接觸更多消費者，建立在美國地區的品牌知名度。今年黑色星期五參加Black Friday促銷活動，黑五當天業績比前一周預熱期業績翻了三倍；對比去年的第三季至11月底業績，同期成長100％以上。

今年黑五網一開始之前，亞馬遜為賣家的旺季提供全方位支援。例如，為了緩解賣家庫存壓力，亞馬遜提高倉庫容量，來接收比去年多30～40％的商品。亞馬遜全球開店台灣團隊運用官方網站、臉書粉絲團等賣家熟悉的通路，提供第三方賣家備戰黑五網一的內容，幫助台灣賣家迎接全球購物季。