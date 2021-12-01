電動機車領導品牌Gogoro今(1)日公布，受惠於地方政府補助加碼，各廠牌相繼推出新款電動機車、祭出促銷方案，加上電動機車能源基礎建設趨完備等多重因素，11月全體電動機車總掛牌數達到11868輛，創下過去23個月的單月領牌新高。

Gogoro的智慧電動機車在11月的掛牌數，同步提升至8722輛，達到2020年以來的最高點，與去年同月相比成長高達50%，在第四季屢創銷售佳績。特別是在六都，相較去年同月皆有大幅成長，其中以台北市202.8%的成長表現最為亮眼，其次為桃園市成長85.7%，新北市也有78.7%的成長幅度。

從整體電動機車市場來看，11月Gogoro與PBGN聯電的電動機車掛牌數共10944輛，較上個月成長15.2%；PBGN聯盟夥伴所有品牌的電動機車銷售量成長，其他非PBGN聯盟品牌的主要電動機車廠商銷量皆較上個月萎縮。

今年6月起，電動機車每個月新領牌數量皆維持穩定成長，於10月與11月連續兩個月皆突破1萬輛，第四季銷售動能暢旺。

電動機車11月總領牌11868輛，與去年同月相比成長32.6%，相對而言，燃油機車市場11月的掛牌數量和去年同月相比下滑21.5%。自今年3月至今，燃油機車每個月的新領牌數字與去年同期各月相比皆呈現負成長。

分析今年1月至11月電動機車整體市場，Gogoro與PBGN電池交換電動機車車款累計掛牌數共75558輛，其中，Gogoro達63383輛， PBGN聯盟共12175輛，在電動機車總掛牌數80122輛中，佔有率達到94.3%，使用充電或是他牌電池交換方案的車款佔5.7%。

今年1月至11月電動機車掛牌總數前三名品牌皆為PBGN聯盟，依序為：第1名的Gogoro 63383輛、第2名為宏佳騰(1599)的7228輛，第3名為中華(2204)eMoving 2048輛。