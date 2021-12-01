民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，昨在律師陪同下提告，引發各界關注。對此，網路紅人「黑心律師」楊律師表示，恐怖情人最可怕的不是動手的那一刻，而是他長期在生活中的精心佈局，把錢和帳全混在一起，然後留下單據和資金流向，未來一旦提告根本告不了詐欺和侵占。面對家暴事件，只要發生過第一次，不管對方後來有多後悔或是有多真誠地向你道歉，都應該直接離開，因為好男人絕不會打女人。

楊律師昨在臉書發文表示，他是刑事律師較常處理詐欺侵占或家暴案。而他處理過的案件雙方顏值都不錯，男生很聰明，也很會騙人與騙錢，工作與財力不怎麼樣，脾氣也很不穩定，但極少對外展現出來，所以外人多看不出來。他推測會這樣是因為男方本身沒有很好的工作及財力，因而有些自卑感，所以對外會比較低姿態。

楊律師指出，恐怖情人最可怕的不是動手的那一刻，而是他長期在日常生活中的精心佈局。舉例來說，如果他要的是錢，他就會用各種理由將雙方的錢與帳混在一起，但整體來說的結果是「男方得到很多付出很少，女方付出很多得到很少」。

楊律師透露，如果女方發現不對勁，想要告男方的時候，男方就會說「我也曾為她付出很多，還幫她代墊，她還欠我…」。並將所有自己付出的事項舉出來，因為他會特別保留單據及資金流向，而女方付出的多是無法舉證的現金，更別說還有很多金流與行為都是經過女方同意的，所以有些朋友、檢察官與法官甚至還會反過來同情男方。

楊律師坦言，想告這種渣男傷害罪其實很簡單，只要有驗傷單就可以；比較困難的是詐欺及侵占罪的部分，律師通常都要耗費很大心力準備很久，才會有把握出手，他最長就曾經準備了大約3個月才提告。

楊律師也說，基本上詐欺、侵占或家暴等行為只要發生第一次，受害者就要認賠停損離開，因為對方的後悔及道歉都只是暫時的，有一就有二，「好男人是絕不會打女人的」。此外，若對方有能恐嚇你的東西，留下來也只是會讓他有更多東西恐嚇你，既然留下來也無法解決問題，那就該立刻離開找律師幫忙，替你找出最有利的建議。