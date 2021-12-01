南韓已出現Omicron疑似病例

南韓政府昨（30）日宣布出現首例Omicron疑似個案，一對夫婦自奈及利亞返國後確診，兩人都接種過2劑莫德納疫苗，目前有關單位正在為檢體進行基因定序。

韓聯社報導，南韓CDC昨日宣布出現首例Omicron疑似個案，一對夫妻11月14至23日拜訪非洲國家奈及利亞，返國入境後於25日確診新冠肺炎。

目前已知除了這對夫妻外，這對夫妻的青少年兒子及一名友人也確診，南韓有關單位正在為這對夫妻及接觸過的人進行基因定序，結果預計今（1）日晚間9時出爐。

現階段已知，PCR檢測顯示這名友人疑似感染Omicron。

韓國當局也追蹤與這對夫妻搭乘同班機的所有旅客，這架班機中途在衣索比亞轉機。

此外，日本昨日出現首例Omicron確診病例，確診者是一名30多歲的納米比亞外交官，據悉該名男子27日自納米比亞搭機入境東京成田機場期間，班機曾於28日在韓國仁川機場轉機，報導推測該名男子可能在仁川機場活動一段時間，但尚不清楚具體活動軌跡。

日本共同社指出，該班機乘客共70人，新冠檢測均呈現陰性，不過其中一人有發燒症狀。